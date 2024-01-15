Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. MHP Elazığ belediye başkan adayı olarak gösterilen Murat Aygen'in hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Murat Aygen'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu? Detaylar haberimizde...

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisansını Fırat Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halk Sağlığı alanında yaptığı doktorasına yine Fırat Üniversitesi'nde devam etmiştir. Aygen, yüksek lisans ve doktoradan mezun olduğu okul olan Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde görev yapmıştır. Murat Aygen, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.