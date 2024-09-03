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Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti

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Münevver Karabulut, genç yaşta hayatını kaybeden bir kadındır. Karabulut'un ölümü, Türkiye'nin gündemine oturmuş bir cinayet olayına konu olmuştur. Münevver Karabulut ne zaman öldü ve cinayeti hakkında detaylı bilgiler merak ediliyor.

Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009 yılında Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Münevver Karabulut cinayetinin detayları merak ediliyor. Münevver Karabulut'un neden öldürüldüğü ve bir ayine mi kurban gittiği araştırılıyor. Peki, Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti!

MÜNEVVER KARABULUT KİMDİR?

Münevver Karabulut, İstanbul'da 7 Mart 1991 tarihinde, aslen Bolu Mengenli bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Babası Süreyya Karabulut aşçı, annesi Nagihan Karabulut ev hanımıydı. Beşiktaş Bingül Erdem Lisesi son sınıf öğrencisi olan Karabulut, aynı zamanda üniversite hazırlık dershanesine de gidiyordu. Dershane döneminde Cem Garipoğlu ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı.

Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti

MÜNEVVER KARABULUT NE ZAMAN ÖLDÜ?

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.

Dava sonucunda Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi ve amcasına da 3'er yıl hapis cezası verildi. Babası ise beraat etti. Adli tıp kurumunda yaşanan ihmal nedeniyle açılan dava kapsamında; ikisi doktor, biri otopsi teknisyeni olmak üzere üç adli tıp görevlisi yargılandı ve yargılama sonucu doktorlar beraat ederken "görevi ihmal" gerekçesiyle otopsi teknisyeni 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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