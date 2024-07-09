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Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Müjdemi İsterim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Müjdemi İsterim konusu, özeti ve Müjdemi İsterim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Müjdemi İsterim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müjdemi İsterim filmini izleyecek olanların merak ettiği Müjdemi İsterim konusu nedir, Müjdemi İsterim oyuncuları kimler ve Müjdemi İsterim özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmeni: Ömer Faruk Yardımcı

Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Ahmet Kural - Bulut

Ecem Erkek - Müjde

Mehmet Özgür - Kazım

İlker Aksum - Niyazi

Bestemsu Özdemir

Hakan Bilgin

Levent Özdilek

Lale Başar

Şencan Güleryüz

İştar Gökseven

Ulviye Karaca

Selin Işık

Alper Kadayıfçı

Toprak Sağlam

Bahtiyar Engin

Fulden Akyürek

Seymen Aydın

Hakan Dinçkol

Özlem Türay

Tuğba Tutuğ

Caner Kadayıfçı

Osman Demir
Osman Demir
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