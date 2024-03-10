İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Muharrem Kaya kimdir? İYİ Parti Antalya İbradı Belediye Başkan adayı Muharrem Kaya kimdir?

İYİ PARTİ ANTALYA İBRADI ADAYI KİM?

İYİ Parti İbradı Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaya oldu.

MUHARREM KAYA KİMDİR?

Alanya'da 6 yıl SGK Müdürü olarak görev yaptıktan sonra emeklilik talebinde bulunarak, avukat kızıyla birlikte 'SGK ve Çalışma Hayatı' ile ilgili 'Danışmanlık Hizmeti' vermeye başlayan Muharrem Kaya, görev yaptığı 6 yıl boyunca rutin bir bürokrat örneği sergilemek yerine SGK Alanya hizmet binasının yapımında ciddi emek verdi. Kaya ayrıca Antalya'da verilen çok sayıda SGK hizmetinin Alanya'da verilmesini sağladı. Alanya'da saha çalışmasına önem vererek, gerek işverenlerin gerekse vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgilendi.

Bu özellikleriyle tüm Alanyalılar tarafından takdir edilen bir bürokrat olan Kaya, emekli olduktan sonra da bilgi birikimi ve tecrübesini halen DİM TV'de televizyon programları, Yeni Alanya'da köşe yazıları ve Danışmanlık Hizmeti vererek vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.