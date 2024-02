Muharrem Erkek kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Muharrem Erkek kaç yaşında, nereli? Muharrem Erkek biyografisi!

Muharrem Erkek NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek.

MUHARREM ERKEK KİMDİR?

31 Ağustos 1969'da Çanakkale'de doğdu. Cevatpaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okudu. 1986 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

1993 yılında avukatlık stajını Çanakkale Barosu'nda yaptı. 1994 yılında askerliğini Balıkesir'de disiplin mahkemesinde kısa dönem olarak tamamladı. 1994 yılında Çanakkale'de serbest avukat olarak iş yaşamına adım attı. Mesleğini icra ederken birçok sivil toplum örgütünde de görev aldı.

2000-2002 döneminde Baro yönetiminde görev yaptı. 2004 ve 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

27. dönem CHP Çanakkale milletvekili adayıdır.