Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte? Aşure Günü ne zaman başlıyor? Diyanet'e göre Muharrem ayı oruç tutulur mu?

İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Hazreti Muhammed'in torunu Hüseyin'in Yezid'in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür. Muharrem ayında oruç tutmak farz mı? Muharrem orucu ne zaman tutulmalıdır?Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Diyanet'in Muharrem ayı oruç tutmak isteyenler için tavsiye ettiği tarihler neler?

MUHARREM AYI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın hesabına göre, 2024 Hicri takvimine göre yılbaşı tarihi belli oldu.

2024 yılı için Hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı ise aynı gün başlayacak, dolayısıyla Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın ilk günü olarak belirlendi.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar arasında önemli bir gün olarak kabul edilen Aşure günü İslam takvimine göre Muharrem ayının onuncu günü, yani Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihine denk geliyor.

DİYANET'E GÖRE MUHARREM AYI ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Muharrem ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili şu tavsiyelerde bulunmuştur:

Muharrem ayının 16-17 Temmuzveya 17-18 Temmuzoruç tutulması önerilmiştir.Muharrem orucu farz değildir.