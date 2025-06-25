Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
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Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorusu, Hicri yılın başlangıcı olan bu mübarek ayda manevi bir yenilenme yaşamak isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorusu, özellikle bu ayda Allah'a yakınlaşmak isteyen müminlerin ibadetlerine yön vermek amacıyla öne çıkıyor.

Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır diye merak edenler için çeşitli kaynaklarda bu ibadetin detaylarına dair bilgiler yer alıyor. Özellikle ilk gece ve ilk 10 gün içinde kılınan özel nafile namazlar, manevi anlamda derinlik kazanmak isteyen Müslümanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Peki, Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte detaylı bilgiler...

MUHARREM AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rekatlık Nafile Namaz (Herhangi bir vakitte)

Niyet:

"Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayı nafile namazı kılmaya."

1. Rekat:

Sübhaneke

Fatiha

3 defa İhlâs Suresi (isteğe göre artırılabilir)

2. Rekat:

Fatiha

3 defa Kafirun Suresi

Namazdan sonra dua edilmesi tavsiye edilir.

b. Aşure Günü Namazı (10. gün)

Pek çok alim, bu gün 4 veya 2 rekatlık özel bir namaz kılınmasını tavsiye etmiştir. Genellikle şöyle yapılır:

Niyet:

"Niyet ettim Allah rızası için Aşure Günü nafile namazı kılmaya."

Her rekata şu şekilde:

Fatiha

Sonrasında birer sure (İhlas, Felak, Nas veya başka sureler)

Namazdan sonra 70 defa istiğfar ve dua edilmesi tavsiye edilir.

c. Gece (Teheccüd) Namazı

Muharrem ayında geceleri teheccüd namazı kılmak çok faziletlidir. Teheccüd en az iki rekat olarak kılınır, vakti ise yatsıdan sonra, sabah namazına kadar olan süredir.

Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

MUHARREM AYI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu namaz 10 rekât olarak kılınır. Her iki rekâtta bir selam verilerek tamamlanır. Her rekâtta Fâtiha Suresi ile birlikte 10 Ayetel Kürsi ve 10 İhlâs Suresi okunur. Namazdan sonra yapılan dualarda yeni hicri yılın hayırlara vesile olması temenni edilir.

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