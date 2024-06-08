Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne?

Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Araştırılıyor. Müzik kariyerine 1955 yılında başladı. Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneği'ne arkadaşlarının teşvikiyle gitti. Bu dernekte Erzurum barlarını oynadı ve koro çalışmalarına katıldı. İlk ciddi sınavını derneğin bir konserinde okuduğu iki türküyle verdi. Peki, Muharrem Akkuş yaşıyor mu? Muharrem Akkuş öldü mü, neden öldü? Muharrem Akkuş ölüm sebebi ne?

MUHARREM AKKUŞ YAŞIYOR MU?

Muharrem Akkuş'un son durumuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

MUHARREM AKKUŞ KİMDİR?

Muharrem Akkuş, 3 Mart 1940'ta Erzurum'un Aşkale ilçesi Ocaklı köyü'nde doğdu. Babası Sabri Bey, annesi ise Yemen gazisi Yüzbaşı Şükrü Bey'in kızı Naşide Hanımdır. Kendisi, evvel ve sonraki kardeşlerini kaybeden ailenin tek evladıdır. Sekiz yaşındayken babasının kararıyla Erzurum'a yerleşen sanatçı, ilkokulu Palandöken İlkokulu'nda okudu.

Müzik kariyerine 1955 yılında başladı. Erzurum Halk Oyunları ve Türküleri Derneği'ne arkadaşlarının teşvikiyle gitti. Bu dernekte Erzurum barlarını oynadı ve koro çalışmalarına katıldı. İlk ciddi sınavını derneğin bir konserinde okuduğu iki türküyle verdi. Bu başarısından sonra babasının desteğini alarak sanatçılığa daha da bağlandı. Müzik çalışmalarına devam ederken, terzilik mesleğinde de sekiz yıl çalıştı ve kalfalık yaptı.

1960 yılında Erzurum Radyosu'nda Türk Halk Müziği korosuna ses sanatçısı olarak alındı. Radyodaki toplulukta aktif olarak yer aldı ve birçok solo performans sergiledi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra radyodaki görevine devam etti ve aynı zamanda kendi terzi dükkanını açtı. İstanbul'a kumaş almak için gittiği sırada tanıştığı Nida Tüfekçi ve Neriman Tüfekçi'nin teşvikiyle İstanbul Radyosu'nda kayıtlar yaptırdı ve plak şirketiyle anlaşma sağladı. 1965 yılında İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı.

Bu süreçte Arif Sağ'la tanıştı ve birlikte çalıştılar. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda da Türk Halk Müziği icra heyetine alındı ve dört yıl boyunca görev yaptı. 1970 yılında, radyodaki beklediği kadro çıktığında, konservatuardaki görevini İstanbul Radyosu'na nakletti. Daha sonra Ankara Radyosu'nda görev yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a döndü ve 1999 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleşti ve daha sonra Edremit'e taşındı.