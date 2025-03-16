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Muhammet Yakut kimdir? Muhammet Yakut nerede yaşıyor?

Muhammet Yakut kimdir? Muhammet Yakut nerede yaşıyor?
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Muhammet Yakut kimdir ve nerede yaşıyor soruları merak ediliyor. Diyarbakır doğumlu olan Yakut, iş dünyasında faaliyet gösteren bir isim olarak bilinirken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Peki, Muhammet Yakut'un hayatı ve biyografisi hakkında neler biliniyor? İşte detaylar...

Muhammet Yakut, iş insanı kimliğinin yanı sıra, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla da öne çıkan bir isimdir. Hakkında birçok iddia ve dava süreci devam ederken, şu anki konumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Birçok kişi, Muhammet Yakut'un hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Muhammet Yakut kimdir? Muhammet Yakut nerede yaşıyor?

MUHAMMET YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, Diyarbakır'da tanınmış bir ailenin mensubu olarak dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut olup, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'un yeğenidir. Eğitimini Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına akaryakıt sektöründe adım atmıştır. Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olan Yakut, ayrıca Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Evli ve çocuk sahibi olan Muhammed Yakut, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra son yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tanınmaktadır.

MUHAMMET YAKUT OLAYI NEDİR?

Yakut, 11 Nisan 2023 tarihinden itibaren YouTube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile siyasiler hakkında öne sürdüğü iddialarla gündeme gelmiştir. Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını belirtmiştir. Bu paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturmalar açılmış ve tutuklama kararı çıkarılmıştır. Yakut'un suç dosyasında hakaret, yağma, tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi 14 ayrı kaydın bulunduğu belirtilmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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