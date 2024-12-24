Muğla okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Muğla Valiliği)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Aralık Salı günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Muğla okullar tatil mi 24 Aralık Salı?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ANTALYA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

24 ARALIK SALI MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Muğla'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.