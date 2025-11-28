Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Muğla'nın Fethiye ilçesi, nadir görülen atmosfer olayı "fatan morgana"ya ev sahipliği yaptı. Denizdeki bir teknenin havada asılı gibi durduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fatan Morgana adlı atmosfer olayı nedeniyle bir teknenin havada asılı gibi görüldüğü kaydedildi.
- Fatan Morgana, sıcaklık farkından kaynaklanan ve cisimleri havada asılı gösteren bir optik illüzyondur.
Muğla'nın gözde turizm merkezi Fethiye, çok nadir rastlanan bir atmosfer olayı olan "Fatan Morgana"ya ev sahipliği yaptı.
TEKNE HAVADA ASILI GİBİ DURDU
Deniz üzerinde meydana gelen bu serap türünde, uzaktaki bir teknenin havada asılı gibi durduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine, kullanıcılar bu ilginç doğa olayına büyük ilgi gösterdi.
FATAN MORGANA NEDİR?
Fatan Morgana, sıcaklık farkı sebebiyle ufuk çizgisinde bulunan cismi havada asılı görmemize neden olan optik bir illüzyondur.
