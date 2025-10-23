Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir tartışılan ve izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri Diyap Diyapoğlu, yani kamuoyunda bilinen adıyla Üfürükçü Diyap'tır. Programda kendisini manevi ilimlere sahip biri olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu, hem iddiaları hem de Sümeyra Öztürk olayıyla gündeme gelmiştir. Peki, Müge Anlı Üfürükçü Diyap kimdir? Diyap Diyapoğlu nereli, Sümeyra Öztürk olayı nedir, son durum ne? Detaylar haberimizde!

MÜGE ANLI ÜFÜRÜKÇÜ DİYAP KİMDİR?

Diyap Diyapoğlu, kendi beyanlarına göre "Ledün ilmi" dediği manevi bir bilgiye sahip olduğunu iddia etmekte, kendisini "ağzı dualı insan" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olarak tanımlamaktadır. Bu söylemler programın izleyicileri ve kamuoyu arasında büyük merak uyandırmıştır.

Üfürükçülük iddialarıyla gündemde olan Diyap Diyapoğlu, hakkında ortaya atılan skandal iddialar sebebiyle büyük tepki çekmektedir. Bu iddialar ve Diyap'ın kişisel yaşamına dair bilgiler kamuoyunda yakından takip edilmektedir.

DİYAP DİYAPOĞLU NERELİ?

Diyap Diyapoğlu'nun aslen nereli olduğuna dair net ve kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Programda veya diğer kamuya açık kaynaklarda kökeni hakkında detay verilmemiştir. Ancak Diyap'ın yaşamını İstanbul'da sürdürdüğü bilinmektedir.

Kimliği ve memleketi konusunda bilgi eksikliği bulunmasına rağmen, Diyap Diyapoğlu'nun İstanbul merkezli faaliyet gösterdiği ve burada kendisini manevi ilimlere sahip biri olarak tanıttığı bilinmektedir.

Bu belirsizlik, hakkında daha fazla araştırma yapılmasına neden olmakla birlikte, kamuoyunda farklı şehir ve bölgelerden olduğu yönünde çeşitli spekülasyonlar bulunmaktadır.

SÜMEYRA ÖZTÜRK OLAYI NEDİR?

Sümeyra Öztürk olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalarca gündemden düşmeyen ve Diyap Diyapoğlu ile olan bağlantısı sebebiyle kamuoyunun büyük ilgisini çeken önemli bir vakadır.

Sümeyra Öztürk, 27 yaşında genç bir kadın olup, ailesi tarafından program aracılığıyla aranmaya başlanmıştır. Ailesi, kızlarının Diyap Diyapoğlu isimli bir kişi tarafından psikolojik baskı altına alındığını ve kandırıldığını iddia etmiştir.

Programda yer alan bilgiler doğrultusunda, Diyap'ın Sümeyra'yı evlilik vaadiyle etkilediği ve "Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin" gibi ifadelerle onu manipüle ettiği öne sürülmüştür. Bu durum kamuoyunda geniş yankı bulmuş ve Sümeyra Öztürk'ün akıbeti merak konusu olmuştur.

SÜMEYRA ÖZTÜRK OLAYINDA SON DURUM NE?

Sümeyra Öztürk olayı, Müge Anlı programının en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir. Son yayında Sümeyra Öztürk, Diyap Diyapoğlu ile birlikte stüdyoya gelerek ailesine net bir açıklama yapmıştır.