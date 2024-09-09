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Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Müge Anlı, Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin hakkında ne dediği merak ediliyor. Narin Güran'ın otopsi sonucu ve kimin öldürdüğü gündemden düşmüyor. Peki, Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi?

Narin Güran olayı nedir ve Diyarbakır'da kaybolan Narin'i kimin öldürdüğü merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı, Narin hakkında ne dediği seyirciler tarafından araştırılıyor. Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI, NARİN HAKKINDA NE DEDİ?

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kayıp olan Narin Güran'ı bulmaya çalışırken gözler de Müge Anlı'ya çevrilmişti. Müge Anlı, Narin'le ilgili konuşarak "Herkes konuyu ele almamı bekliyor. Yayın yasağı olmasaydı anne ve baba bizimle olacaktı. Konuyu irdeleyemesek de gelişmeleri aktaracağız" dedi.

9 Eylül Pazartesi günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Narin Güran hakkında konuştu.

Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir?

NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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Yorumlar (1)

Abuzer Sever:

Bir sen karışmamıştın şimdi tam oldu...hadi bakalım...

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