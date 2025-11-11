Haberler

Müge Anlı Huriye Helvacı olayı nedir? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir?

Müge Anlı Huriye Helvacı olayı nedir? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı olayı ile sarsıldı. 43 yaşındaki anne ve 5 yaşındaki oğlu, 2 Kasım 2025'te evlerinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Günler süren arama çalışmaları sonucu küçük Osman'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Peki, Müge Anlı Huriye Helvacı olayı nedir? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir? Detaylar haberimizde...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan Huriye Helvacı olayı, Türkiye'yi yasa boğdu. 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım 2025 sabahı evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Peki, Müge Anlı Huriye Helvacı olayı nedir? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir? Kastamonu'da kayıp anne oğul olayına dair detaylar...

MÜGE ANLI HURİYE HELVACI OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda "Müge Anlı Huriye Helvacı olayı" olarak anılsa da, olayda adı geçen kadının gerçek ismi Huriye Helvacı'dır. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı, 2 Kasım 2025 tarihinde 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile birlikte evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Dokuz gün süren yoğun arama çalışmaları sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni ormanlık bir alanda, uçurum kenarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'dan ise hâlâ herhangi bir iz bulunamadı.

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Programda, olayın psikolojik, adli ve ailevi yönleri detaylı şekilde ele alındı.

Müge Anlı Huriye Helvacı olayı nedir? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir?

HURİYE HELVACI KİMDİR?

Gerçekte adı Huriye Helvacı olan kadın, 43 yaşında, evli ve iki çocuk annesidir. Ailesi, Huriye'nin kısa süredir psikolojik destek aldığını, ancak daha önce evden habersiz çıkmadığını belirtti.

OSMAN HELVACI KİMDİR?

Osman Helvacı, Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğludur. Anneyle birlikte kaybolan küçük çocuk, arama çalışmalarının dokuzuncu gününde ölü bulundu.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.