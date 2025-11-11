Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan Huriye Helvacı olayı, Türkiye'yi yasa boğdu. 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, 2 Kasım 2025 sabahı evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Peki, Müge Anlı Huriye Helvacı olayı nedir? Huriye Helvacı ve Osman Helvacı kimdir? Kastamonu'da kayıp anne oğul olayına dair detaylar...

MÜGE ANLI HURİYE HELVACI OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda "Müge Anlı Huriye Helvacı olayı" olarak anılsa da, olayda adı geçen kadının gerçek ismi Huriye Helvacı'dır. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Huriye Helvacı, 2 Kasım 2025 tarihinde 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile birlikte evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Dokuz gün süren yoğun arama çalışmaları sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni ormanlık bir alanda, uçurum kenarında bulundu. Anne Huriye Helvacı'dan ise hâlâ herhangi bir iz bulunamadı.

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırırken Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Programda, olayın psikolojik, adli ve ailevi yönleri detaylı şekilde ele alındı.

HURİYE HELVACI KİMDİR?

Gerçekte adı Huriye Helvacı olan kadın, 43 yaşında, evli ve iki çocuk annesidir. Ailesi, Huriye'nin kısa süredir psikolojik destek aldığını, ancak daha önce evden habersiz çıkmadığını belirtti.

OSMAN HELVACI KİMDİR?

Osman Helvacı, Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğludur. Anneyle birlikte kaybolan küçük çocuk, arama çalışmalarının dokuzuncu gününde ölü bulundu.