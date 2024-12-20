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Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir?

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir?
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Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? 19 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un dosyası, Müge Anlı'nın programında yeniden gündeme taşındı. Uyur'un kızı Habibe Bıyrık, canlı yayında babasına yönelik cinayet iddiasında bulunarak yıllardır çözülemeyen bu kayıp vakasıyla ilgili şüpheleri artırdı. Peki, Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir?

Nezaket Uyur bulundu mu, kim öldürdü? Annelerini aramak için programa katılan kız kardeşler, amcalarına yönelik taciz iddialarını da dile getirerek izleyenleri şoke etti. Yayında ortaya atılan iddialar, olayla ilgili soru işaretlerini daha da derinleştirdi. Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DA NEZAKET UYUR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

2005 yılından bu yana kayıp olan Nezaket Uyur'un kızları Habibe, Nebile ve Sebile, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia ederek cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu.

Nezaket Uyur'un, boşandığı eşi ve çocuklarıyla görüşmeye devam ettiği bir dönemde, bir gün hiçbir açıklama yapmadan kayıplara karıştığı söylendi. Ancak kızı Habibe Bıyrık, annesinin kaybolmasında babasının parmağı olduğunu öne sürdü. Babalarının kendilerine sık sık, "Siz benim evlatlarım değilsiniz" dediğini belirten Habibe, bu sözlerin babalarının annelerine duyduğu öfkenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir?

NEZAKET UYUR OLAYI NEDİR?

Canlı yayına katılan baba Yusuf Uyur, kayıp eşi Nezaket'in eve erkekler getirdiğini ve yasaklı madde kullandığını iddia etti. Bu iddialara yanıt veren Habibe, annesinin 5 amcası tarafından istismara uğradığını, hatta kendilerinin de amcaları tarafından istismar edildiğini söyledi.

Kız kardeşlerden Sebile, amcasının kendisini taciz etmek istediğini, karşı koyduğu için saatlerce bahçede aç ve susuz bırakıldığını anlatarak, yaşadıklarını gözler önüne serdi. İddiaları reddeden amca, bu suçlamaların asılsız olduğunu ve kendisine iftira atıldığını söyledi.

Müge Anlı'da Nezaket Uyur öldürüldü mü? Nezaket Uyur bulundu mu, olayı nedir?

Habibe Bıyrık, babasının annesini geçmişte amcalarından kıskandığını ve bu nedenle şiddetli tartışmalar yaşandığını iddia etti. 19 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un akıbeti hâlâ belirsizliğini korurken, ortaya atılan çarpıcı iddialar büyük yankı uyandırdı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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