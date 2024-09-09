Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'da son bölüm neler olduğu merak edilirken Mustafa ve Sebile tutukladı mı sorusuna yanıt aranıyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Osmaniye'de çorba içtikten sonra hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. Mustafa Samagan ve Sebile Yörük'ün sorguları sürerken, olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Mustafa Samagan ve Sebile Yörük olayı nedir? Detaylar haberimizdedir...

MÜGE ANLI'DA MEHMET YÖRÜK OLAYI NEDİR?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in canlı yayını sırasında, Osmaniye'de çorba içtikten sonra hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili dikkat çekici bir cinayet itirafı yapıldı. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yeni bir iddia gündeme geldi. Mustafa Samagan ve Sebile Yörük'ün sorguları devam ederken, Mustafa Samagan'ın yakın tarihte ölen eşinin de cinayete kurban gitmiş olabileceği öne sürüldü.

Yayına telefonla bağlanan Osman Keleş, Mustafa Samagan'ın eşi Rasime Samagan'ı da öldürmüş olabileceğini belirtti. İddialara göre, Sebile Yörük'ün rahatsızlıkları nedeniyle üfürükçü Mustafa Samagan ile tanıştığı ve bu ilişkiye dair konuşulanların oldukça ürkütücü olduğu ifade edildi.

Sebile Yörük, Mehmet Yörük'ün hastalığının Mustafa Samagan'ın getirdiği suyun etkisiyle ilerlediğini öne sürerek cinayetin detaylarını açıkladı.

Canlı yayında Sebile Yörük ve Mustafa Samagan tutuklanarak cezaevine girdi. Mustafa Samagan, Sebile Yörük ile 6 yıldır sevgili olduklarını çıplak fotoğrafı kendisinin gönderdiği yönünde ifade verdi.

MUSTAFA SAMAGAN VE SEBİLE YÖRÜK TUTUKLANDI MI?

Mustafa Samagan ve Sebile Yörük kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine girdi.