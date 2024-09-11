MÜGE ANLI CANLI YAYIN | Müge Anlı son bölüm neler oldu? 11 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki!

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor…

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sığ nehirde derin şüphe, soru işaretleri. Gökhan Atakan'ın kuşku dolu ölümü...

2005 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesinde boğularak hayatını kaybettiği sanılan mühendis Gökhan Atakan'ın eşi Dr. Yeliz Atakan ve Yeliz'in sevgilisi olduğu iddia edilen Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Muhabir Müge, mühendis Gökhan Atakan'ın boğulduğu göle giderek orada araştırma gerçekleştirdi. Rahmetli Gökhan'ın ağabeyi kardeşinin çok titiz biri olduğunu, bu pis yerde karpuz yıkamayacağını ifade etti.

Kendisini terk eden eşine sesleniyor... 'Tüm paramı ona vereceğim, bana maaş versin'

76 yaşındaki Mehmet Rifaioğlu kendisini terk eden 12 senelik eşi Zeynep Rifaioğlu'nu aramak için stüdyoya geldi. Depremzede Mehmet Bey Hatay da konteynırda kaldıklarını, karısının 2023 Şubat ayında 12 cumhuriyet altını alarak kayıplara karıştığını söyledi.

12 sene arayla kaybolan 2 arkadaş. Şaban Vatansefer ve Mutlu Öztürk'e ne oldu?

49 Yaşındaki Mutlu Öztürk, 1 Nisan 2024 günü Ankara'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Onu aramak için karısı Kader Feriha Hanım stüdyoya geldi. Müge Anlı Mutlu Öztürk'ün 12 yıl önce kaybolan ve stüdyoda da işledikleri ve hala haber alamadıkları Şaban Vatansever'in arkadaşı olduğunu açıkladı.