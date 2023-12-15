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MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!

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Reyting rekortmeni program 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Programı canlı izlemek isteyenler için ATV'nin internet sitesi ve YouTube kanalı takip edilebilir. Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği bu program, Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. 15 Aralık bölümü canlı yayın izleme linki vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Müge Anlı canlı izleme linki var mı? Sorusu, araştırılıyor. Hafta içi her gün ekranlarda yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Peki, Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ BUGÜN

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip etmek için ATV kanalının internet sitesinden canlı yayına ulaşabilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünü izlemek için ATV internet sitesi ve YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle!

Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ölümüne neden olduğu Yunus Emre Göçer'in eşinin programa kabul edilmediği söylentisini yalanlayarak "Beni kuryelere karşı hedef mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bu nasıl bir geri zekalılık? Ya zekanız geri ya da vicdan yoksunusunuz" dedi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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