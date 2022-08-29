Müge Anlı Canlı İzle! 29 Ağustos Müge Anlı Canlı yayın! Müge Anlı bugünkü bölümü canlı izle! Müge Anlı 29 Ağustos canlı izleme linki!

Sabah kuşağının en çok izlenen, reyting rekorları kıran programı Müge Anlı bugün başladı. Yeni bölümleriyle haftaiçi her gün 10:00'da Atv kanalında ekranlara geliyor. Heyecanla Müge Anlı'nın başlamasını bekleyen izleyiciler bugün program ile kavuşuyor. Müge Anlı CANLI izle! 29 Ağustos Müge Anlı canlı yayın linki! Müge Anlı izle! Müge Anlı son bölüm

Atv ekranlarının en sevilen ve sıkı sıkıya takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu başladı. Merakla bekleyen izleyici bugün programın başlamasıyla ekranlara kitlendi. Geçtiğimiz sezonda da çoğu esrarengiz, çözülemeyen sırları çözmüş ve cinayetlerin arka planını göz önüne çıkartmıştı. Her olay büyük bir gündem oluyordu. Şimdi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor. Müge Anlı Canlı izle! 29 Ağustos Müge Anlı canlı yayın! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı canlı izleme linki!

MÜGE ANLI NE ZAMAN?

Seyirci ile haftaiçi her gün saat 10:00'da buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında bugün başlıyor.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HAKKINDA MERAK EDİLENLER...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Programın sunuculuğunu Müge Anlı yapmaktadır. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir programdır. Müge Anlı ve beraberinde avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen programda yer almaktadır.

14 yıldır (14 sezon) kesintisiz yayınlanan program bugüne kadar 3212 kaybı bulmuş, 181 cinayet dosyası aydınlatmış ve 930 aileyi kavuşturmuştur. Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programıdır.