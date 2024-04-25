Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında her sabah seyircisi ile buluşuyor. Ünlü televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 25 Nisan yayını için canlı izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşananlar ve detaylar haberimizde. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 25 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Muhasebe öğrencisine pahalı patlayan aşk. Borcunu ödeme sözü veren sevgili canlı yayında.

22 yaşındaki Kübra Çakır, "stajyer avukatım" diyerek kendisini tanıtan Kadir Anılcan Şahintürk tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını açıkladı. Kadir Anılcan dün yayına bağlanarak borcunu kabul etti. Müge Anlı Kadir'in borcunu üstlenmek için geldiğini, ifade etti. Borcunu ödeme sözü veren sevgili senet imzaladı.

Küçük çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı. Savcılık talimatı ile devlet korumasında.

Eyüp Sultan İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri stüdyoya gelerek 8 yaşındaki kız çocuğu ile konuştu. Savcılık talimatıyla küçük çocuk devlet himayesine alındı.

Şoke eden olaylar zincirinden kurtarıldı. 'Babası çocuğuna zarar verecek biri değildir.'

Tuğçe Hanım, devlet koruması altına alınan kızının babasına teslim edilmesini istediğini açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Tuğçe Hanım, Umut'un kızı için "annesi gibi olmasın diye onu öldüreceğim" demediğini, sinir harbi ile öyle söylediğini, Umut'un asla kızları Melodi'ye zarar vermeyeceğini, kızının Umut'a verilmesini istediğini belirtti.

Hüseyin Bulkaz'ı kaybolmadan önce gören kişi konuştu. 'Hüseyin kavga ve tartışmaların içindeydi.'

Ardında pek çok şüphe bırakarak sırra kadem basan Hüseyin Bulkaz'ı kaybolmadan iki gün önce gören isimdi Nazlı Karagöl. İddiasına göre Hüseyin Bulkaz, kayınpederinin sağ kolu olduğu söylenen Bayram Gözde'yi motosikletine almıştı. Bayram Gözde, Hüseyin Bulkaz'ı kaybolmadan 20 gün önce gördüğünü söylese de Nazlı Karagöl, Hüseyin kaybolmadan iki gün önce onları gördüğünden emindi.

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