Müge Anlı CANLI İZLE! 21 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Erva Nur ailesine dönmeye karar verdi. Halası ve eniştesi ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

Erva Nur ekipler tarafından İskenderun Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesini değiştirdiğini söyleyerek Müge Anlı ekibinden özür diledi. Erva Nur'un ısrarla Necmettin'in kirvesi Galip'in evine gitmek istedi, son gününde de Galip'in eşi Naciye yengede kalmak istediğini, son bir kez Necmettin ile konuşmak istediğini açıkladı. Müge Anlı Necmettin'in Erva Nur ile konuştuğunu ve aile evine dönmeye ikna ettiğini, Erva'nın şu an halası ve eniştesi ile ailesinin yanında İstanbul'a gelmek için yola çıktığını açıkladı.

Birsen Sarıçiçek'in alıkonma şüphesi: 'Karımı eski sevgilisi kaçırdı'

Ali Sarıçiçek; Eşi ile severek evlendiğini, 8 yıldır evli olduklarını, 3 çocukları olduğunu, karısının saf bir kadın olduğunu, karısı Birsen Sarıçiçek'i eski sevgilisinin kaçırdığını, iddia etti.

'Manevi annesi kızımı 50 yaşındaki biriyle evlendirdi'

29 yaşındaki Melek Tire'den bir aydır haber alınamıyoru. Havva Tire kızının zihinsel engeli olduğunu, saf bir kız olduğunu, kızını iyi baksınlar diye evlatlık verdiğini, manevi annenin 29 yaşındaki kızını 60 yaşındaki bir adam ile evlendirdiğini, evlendirirken de kendisine sormadığını anlattı.

alınamıyoru. Havva Tire kızının zihinsel engeli olduğunu, saf bir kız olduğunu, kızını iyi baksınlar diye evlatlık verdiğini, manevi annenin 29 yaşındaki kızını 60 yaşındaki bir adam ile evlendirdiğini, evlendirirken de kendisine sormadığını anlattı. Bir aydır kayıptı Müge Anlı'da bulundu. 'Tehdit altında değilim kocamı seviyorum' Melek Tire, annesi Havva'nın kendisini soyup sokağa attığını, üzerinde öz annesinin değil manevi annesinin emeğinin olduğunu, kocasıyla da zorla değil isteği ile evlendiğini, resmi nikah kıydıklarını mutlu olduğunu, bir bebek beklediğini açıkladı.

Alıkonduğunu söylediği eşi canlı yayında

24 yaşındaki Birsen zorla mı tutuluyor? Birsen Hanım Mahmut ile ilişkisinden ailesinin de haberdar olduğunu annesi ve kız kardeşinin bu ilişkiye onay verdiğini belirtti. Ali Bey karısına çocukların ne olacağını sordu. Birsen Hanım "bakamıyorsan yuvaya ver" dedi.

Gamze'nin kaçırıldığını gördüm diyen kişi konuştu: 'Aradan yıllar geçti olayı hatırlamıyorum'

Anıl Öztürk o dönem çocuk olduğunu, aradan yıllar geçtiğini hatırlamadığını, söyledi. Ömer Bey tarafından kasap dükkanını, olayı, Ömer Bey'i hatırlamadığını aradan yirmi yıl geçtiğini hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

77 yaşındaki Mehmet Başar kayboldu. 4 çocuk babası 77 yaşındaki Mehmet Başar'ın İstanbul Esenler'den kaybolduğu açıklandı. Kızları Mutlu ve Hülya Hanım babalarını aramak için stüdyoya geldi.

MÜGE ANLI CANLI İZLE!

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da ATV'de yayınlanmaktadır.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert