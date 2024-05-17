MÜGE ANLI CANLI İZLE! 17 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250
Müge Anlı'nın 17 Mayıs tarihli canlı yayınını izlemek isteyenler için link paylaşıldı. Muğla'daki Şaban Ataş cinayetinde çok sıcak gelişmeler yaşandı. En son gelen habere göre gözaltındaki 5 kişinin adliyeye sevkleri bugün yapılması bekleniyor. Öte yandan cinayet silahı olarak bahsedilen beyzbol sopası ise bugün yapılacak arama çalışmasında aranacak. Gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Ünlü televizyon programı Müge Anlı'nın 17 Mayıs tarihli canlı yayınının izleme linki merak konusu oldu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve detaylar izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 17 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
- Gözaltındaki isimlerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
- Muğla'daki Şaban Ataş cinayetinde çok sıcak gelişmeler yaşandı. En son gelen habere göre gözaltındaki 5 kişinin adliyeye sevkleri bugün yapılması bekleniyor. Öte yandan cinayet silahı olarak bahsedilen beyzbol sopası ise bugün yapılacak arama çalışmasında aranacak.
- Aşk acısı yaşayan 60 yaşındaki adamın eşi konuştu. 'Kızımın rahatsızlığında hiç yanımda olmadı'
- Kemal Bey bir yıl önce evlendiği Gülare Hanım'ın evi terk ettiğini ve bulmak istediğini söyleyerek programa katıldı. Yayın sonrasında Gülare Hanım'a ulaşıldı. Kadın sığınma evinde olduğu söyleyen kadın, Kemal Bey'den boşanacağını ve uzaklaştırma kararı çıkarttığını söyledi.
- Ardında bir mektup bırakıp kaybolmuştu. 22 yaşındaki gencin cenazesine ulaşıldı.
- 22 yaşındaki genci aramak için stüdyoya gelen babası ve ağabeyi gencin intihar ettiğinden şüphelendiklerini söylemişlerdi. Kötü haber geldi. Kadıköy Moda sahilinde sağlık güvenlik komutanlığı ekiplerince Yasir'in cenazesine ulaşıldı.
- 'Kaçtığı sevgilisinin ailesinin yanında kayboldu' 22 yaşındaki Nazlı'dan 12 gündür haber yok.
- 22 yaşındaki genç anne 5 Mayıs'ta birlikte kaçtığı sevgilisinin Osmaniye'deki ailesinin evinden kayıplara karıştı. Ailesi durumundan endişe ettikleri kızlarına kavuşmak istiyor.
- Sevgilisi ve arkadaşına yönelen şüphe okları. 22 gündür ulaşılamayan İsmail Demir'e ne oldu?
- 36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Demir'e 22 gündür ulaşılamıyor. Yayına gelen ablası ve kardeşi İsmail'in tekstil firması olduğu yanında Suriye uyruklu bir kadın çalıştığı onunla samimi olduğu ve imam nikahı kıydığını anlattı. Vesile adındaki kadının yanından kaybolduğunu iddia eden kardeşler, İsmail Demir'in hayatta olmadığını düşünüyor.
- Nuran Şahin'i tanıyan tanık konuştu. 'Definecileri dolandırıp 'hastayım' diye para toplardı'
- İki gün arayala sırra kadem basan Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'nın yanı sıra Fransalı lakaplı Ömer Arslan'ı tanıyan bir izleyici çarpıcı iddialarla Müge Anlı'ya ulaştı. İddiaları arasında Nuran Şahin'in kızının hasta olduğunu söyleyerek herkesten para aldığını söyledi. Görgü tanığı Nuran Şahin'in ailesinin de herşeyden haberdar olduğunu öne sürdü.