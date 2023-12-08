Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019!

2019 Bursa yerel seçimleri Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Bu seçimde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve 17 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Mart 2019 Bursa seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. 2019 Bursa yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

MUDANYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçlarına göre CHP'den Hayri Türkyılmaz %53,45'lik bir oy oranı ile birlikte Mudanya Belediye başkanı olmaya hak kazanmıştır. CHP'den Hayri Türkyılmaz 33.664 oy ile aday yarışında birinci sırada yer almıştır.

HAYRİ TÜRKYILMAZ KİMDİR?

31 Aralık 1955 tarihinde Bursa'nın en güzel ilçesi Mudanya'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Mudanya'da okudu. 1979 yılında Yıldız Teknik Universitesi Elektrik Bölümü'nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nde Yönetim Kurulu Uyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başladı. 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP'te ilk üyelerinden olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP'de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP'den Bursa Milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde 25 yıl aradan sonra CHP'den Mudanya Belediye Başkanı seçildi. Fransızca bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babası.