Mücahit Birinci kimdir sorusu, ekranlarda sıkça görülen açıklamaları ve siyasi analizleri nedeniyle gündemden düşmüyor. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mücahit Birinci, avukatlık kariyerinin yanı sıra siyaset ve medya dünyasında da etkin rol üstlenmiştir. Peki, Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli?

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mücahit Birinci, avukatlık kariyerinin yanı sıra siyaset ve medya dünyasında da etkin rol üstlenmiştir.

İstanbul doğumlu olan Mücahit Birinci, eğitimini İstanbul'da tamamlamış, mesleki kariyerine 2000 yılından itibaren serbest avukat olarak devam etmiştir. Aynı zamanda AK Parti'de üstlendiği görevlerle siyasi arenada adını duyurmuştur.

A Haber, CNN Türk ve Beyaz TV gibi televizyon kanallarında siyasi gelişmeleri yorumlayan Birinci, analizleriyle kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi yayınlarda makaleleri yayımlanmıştır.

Ailesiyle ilgili kamuya açık çok fazla bilgi bulunmasa da Mücahit Birinci'nin babası, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu'dur (gerçek adı Niyazi Birinci). Mücahit Birinci iki çocuk babasıdır ve evlidir.

MÜCAHİT BİRİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."