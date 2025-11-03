Muazzez Abacı öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl?

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi Muazzez Abacı, son günlerde sağlık durumu ile gündemde. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çıkan "Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi" haberi, hayranlarını endişelendirdi. Peki, Muazzez Abacı öldü mü, yaşıyor mu? Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? Muazzez Abacı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MUAZZEZ ABACI ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde internet üzerinde Muazzez Abacı hakkında çıkan ölüm haberleri, hayranlarını endişelendirdi. Ancak güncel bilgilere göre, ünlü sanatçı yaşamını sürdürüyor. Yakın çevresi ve menajeri, Abacı'nın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, Muazzez Abacı'nın ölümüyle ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor ve tamamen yanlış bilgi içeriyor.

MUAZZEZ ABACI YAŞIYOR MU?

Muazzez Abacı , 2025 itibarıyla 77 yaşında ve yaşamına aktif olarak devam ediyor. Ünlü sanatçının yaşadığı sağlık problemleri olsa da, yakın dostları ve menajeri tarafından yapılan açıklamalar, Abacı'nın hayatta olduğunu ve normal yaşamına dönmekte olduğunu doğruluyor.

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Muazzez Abacı'nın son dönemde sağlık durumu gündeme geldi. Yakın dostu ve söz yazarı Seda Akay, Abacı'nın kısa süre önce kalp damarlarına stent takıldığını ve tedavisinin hastanede sürdüğünü açıkladı. Akay, "Şükür ki artık normal odada tedavisine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Menajeri Taner Budak ise stent operasyonunun planlı ve kontrol amaçlı olduğunu belirtti. Budak, "Kalp krizi doğru değil. Kızı Saba Hanım'la kontrol amaçlı hastaneye gidiyor, bir damarına stent takılıyor. Şu anda da operasyon sonrası odasında, çok şükür iyi" dedi.

Bu açıklamalar, Muazzez Abacı'nın sağlık durumunun ciddi bir risk taşımadığını ve yakın zamanda sahne ve sosyal yaşamına geri dönebileceğini ortaya koyuyor.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1966'da Ankara Radyosu'nda başladı. 1973 yılında çıkardığı ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" ile profesyonel müzik hayatına adım attı.

Sanatçının kariyeri boyunca Klasik Türk Müziği ve çok sesli müzik repertuarını genişlettiği albümleri, onu döneminin en popüler isimlerinden biri haline getirdi. İstanbul'daki gazinolarda sahne aldı, birçok 45'lik ve LP albüm çalışması yaptı.

Başlıca albümleri arasında:

Dönüş (1978)

Yasemen (1981)

Sevdiklerinizle (1983)

Şakayık (1986)

Felek (1989)

Vurgun (1990)

Sensiz Olmadı (1991)

Efendim (1992)

Özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" eserleriyle geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, 2000'li yıllarda müzik gündeminden kısmen çekilmiş olsa da, Türk Sanat Müziği üzerindeki etkisi hala sürüyor.

MUAZZEZ ABACI KAÇ YAŞINDA?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. Uzun yıllardır müzik dünyasında olmasına rağmen, hala hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip ve sağlık durumu kontrol altında olduğundan dolayı sosyal yaşama adapte olabiliyor.