MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati!

MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati birçok vatandaş tarafından merak konusu oluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişebiliyor. Peki, MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? MSÜ ne zaman, hangi tarihte 2024? MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati!

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yani MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır. 2024-MSÜ sınavı saat 10.00 başlayacaktır. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın alt testleri ve soru sayıları; Türkçe Testi 40 soru, Sosyal Bilimler Testi; Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe 5 soru, Temel Matematik Testi 40 soru, Fen Bilimleri Testi; Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 7 soru şeklindedir.