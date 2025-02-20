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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2025 MSÜ ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi!

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2025 MSÜ ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi!
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Haberler
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş belgesi ve sınavın ne zaman, saat kaçta yapılacağına dair bilgiler açıklandı. Adaylar, sınav tarihini ve saati öğrenmek için MSÜ'nün resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için geri sayım başladı. Adaylar, sınav giriş belgelerini edinmek ve sınavın tarih ve saatini öğrenmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecektir. Adaylara, ortaöğretim düzeyinde hazırlanan ve beş seçenekli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak olup, sınav süresi 165 dakika olacaktır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ | 2025 MSÜ ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi!

MSÜ SINAV BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini edinebilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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