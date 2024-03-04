Montenegro nerede? Montenegro hangi ülkeye bağlı? Para birimi ne, vize istiyor mu?

Montenegro, Balkan Yarımadası'nın batı kesiminde yer alan bir ülkedir. Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk ile komşu olan Montenegro'nun Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır. Montenegro nerede? Montenegro hangi ülkeye bağlı? Para birimi ne, vize istiyor mu? Detaylar haberimizde...

MONTENEGRO NEREDE?

Montenegro, 2006 yılında Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmiştir.

MONTENEGRO'NUN PARA BİRİMİ NEDİR?

Montenegro'da para birimi olarak Euro kullanılmaktadır.

MONTENEGRO VİZE İSTİYOR MU?

Montenegro, Türk vatandaşlarından vize istememektedir. Türk vatandaşları, 90 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Ancak seyahatten önce güncel seyahat kurallarını kontrol etmek her zaman önemlidir, çünkü bu kurallar değişebilir veya güncellenebilir.