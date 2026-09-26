Emniyet Teşkilatı Sendikası: İki günde dört emniyet mensubu intihar etti

(ANKARA) - Emniyet Teşkilatı Sendikası, iki günde dört emniyet mensubunun intihar ettiğini belirterek, "Emekli ve çalışan emniyet mensuplarının geçim sıkıntısı yaşadığını defaatle dile getirdik. Yıllarca devletine onuruyla hizmet eden ve etmiş insanların bugün ekonomik çıkmaza sürüklenmesini, nefes alamayacak hale gelmesini nasıl açıklayacağız? İvedi bir şekilde emniyet mensuplarının sosyal, kültürel ve ekonomik hak ve beklentilerini karşılayacak meslek kanunu ve iyileştirmeler bir an önce hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun da aralarında bulunduğu dört emniyet mensubunun iki gün içinde intihar ettiğini bildirdi.

Sendika, dün Yalova'da bir emniyet mensubunun, bugün ise iki aylık çevik kuvvet polisi ile iki emekli emniyet mensubunun intihar ettiğini belirterek, emniyet mensuplarının ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması ve meslek kanununun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kamuoyu,

Dün Yalova'da bir mesai arkadaşımız, bugün çevik kuvvette çalışan 2 aylık genç bir arkadaşımız, ayrıca yine bugün 2 emekli meslek büyüğümüz olmak üzere 2 günde 4 intihar vakası gerçekleşti.

Bugün Ali Şekeroğlu isimli emekli mensubumuz Anayasa Mahkemesi önünde 'Artık geçinemiyorum' diyerek intihar etti. Elindeki pankartta 'Para için değil, onurumuz için' yazıyordu.

Yine bugün Manisa'da servis şoförlüğü yapan emekli bir meslek büyüğümüz ise evinde canına kıydı.

Geçen hafta emekli bir emniyet mensubu ise korsan taşımacılık yaparken yakalanıp hem bir polisi şehit etti hem de intihar ederek hayatına son verdi.

Emekli ve çalışan emniyet mensuplarının geçim sıkıntısı yaşadığını defaatle dile getirdik. Yıllarca devletine onuruyla hizmet eden ve etmiş insanların bugün ekonomik çıkmaza sürüklenmesini, nefes alamayacak hale gelmesini nasıl açıklayacağız?

Çözüm isteyenlere teker teker tüm sorunları sıralayabiliriz. Ancak görüyoruz ki böyle bir irade ortaya konulmamaktadır. Üstelik bu iradeye dair sözler daha öncesinden verilmiş olmasına rağmen. Unutulduysa hatırlatmak isteriz. 3600 ek gösterge eğitim ve hizmet sınıfı fark etmeksizin tüm emniyet mensuplarına verilmedi. Yıllardır bu talebi dile getirmekten hem emeklilerimiz hem de bizler yorulduk. Ancak duymak istemeyenler duymadı.

Bugün mesleğinin baharında daha 2 aylık memur olan bir kardeşimiz neden intihar eder?

İvedi bir şekilde emniyet mensuplarının sosyal, kültürel ve ekonomik hak ve beklentilerini karşılayacak meslek kanunu ve iyileştirmeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bunun yapılmadığı her gün gerçekleşen intihar vakalarının sorumluluğu kimdedir?

Emniyet Teşkilatının çalışanları ve emeklileri devletimize canı pahasına hizmet etmesine rağmen bugün diğer kamu görevlilerinin sahip olduğu en temel haklara dahi sahip değildir.

Bir an önce emniyet mensuplarının sorunlarının çözümü noktasında siyasi bir irade ortaya konulmalıdır. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak atılacak her adımda elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyor, hayatını kaybeden mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Teşkilatımızın başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA