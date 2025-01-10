Modern Eğitim Koleji Yine Bir İlke İmza Attı!

Dünyada ve Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir projeye imza atarak öğrencileri için "Modern Adventure Park"ı hayata geçiren MODERN EĞİTİM KOLEJİ, şimdi de sanat alanında bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla fark yaratan Modern Eğitim Koleji, bu kez sanatı öğrencilerinin hayatlarına entegre ederek, onların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü en üst seviyeye taşıyacak projelere öncülük ediyor.

Modern Eğitim Koleji Yönetim kurulu başkanı AHMET ERSİN GÜLEL açıklamasında;

Modern Eğitim Koleji olarak, her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir sanatçı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, onların hayal gücünü, yaratıcılığını ve özgüvenini geliştirecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Sanatla eğitimi bir araya getirerek, çocuklarımızın sadece akademik değil, kültürel ve sanatsal anlamda da kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir.

Sanata olan bu özel yaklaşımımız, çocuklarımızın dünya standartlarında bireyler olarak yetişmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onların hayatlarına ilham katacak bir yolculuk sunacak. Modern Eğitim Koleji olarak, her çocuğun hayal gücüne ve potansiyeline olan güvenimiz tam.

https://youtu.be/b4jAWZVmwsM

2017 yılında kurulan Modern Eğitim Koleji olarak, yalnızca bir okul değil, bir gelecek inşa ediyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra, fiziksel, sanatsal ve sportif gelişimlerini de önceliğimiz kabul ediyoruz. Biz, bir çocuğun hayallerine ulaşması için sadece ders kitaplarının değil, geniş bir vizyonun ve özgüvenin de gerekliliğine inanıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" ve "Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz; idrak ve ahlâk da bu işe yardım eder" sözlerini yol gösterici olarak benimsiyoruz. İşte bu yüzden kampüsümüzü, sanatı ve sporu eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gören bir anlayışla şekillendirdik.

Her öğrencimizin, içindeki potansiyeli keşfedeceği, yeteneklerini en üst seviyeye taşıyacağı bir ortam yaratıyoruz. Anaokulu ve ilkokulda eğlenerek öğreten bir yaklaşımla, çocuklarımızın öğrenme sevgisini pekiştiriyoruz. Ortaokul ve lise düzeyinde ise öğrencilerimizin kurslara ya da özel öğretmenlere ihtiyaç duymadan başarıya ulaşabilecekleri güçlü bir akademik altyapı sunuyoruz.



https://youtu.be/CzCBST8-uXA



LGS, YKS, SAT ve AP gibi ulusal ve uluslararası sınavlarda yüksek başarı hedefleyen öğrencilerimize bireysel ihtiyaçlarına uygun rehberlik sağlıyor, onları geleceğe en donanımlı şekilde hazırlıyoruz.

Modern Eğitim Koleji'nde, öğrencilerimize yalnızca bilgi değil; özgüven, vizyon ve topluma katkı sağlayacak bir karakter kazandırmayı amaçlıyoruz. Atatürk'ün gösterdiği yolda, çağdaş bireyler yetiştirerek Türkiye'nin aydınlık geleceğine ışık tutmaya devam ediyoruz.

Modern Eğitim Koleji: Sanatla, sporla ve akademik başarıyla bir adım önde!