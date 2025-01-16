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Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü

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Malatya'nın Darende ilçesinde 83 yaşındaki kadın, İstanbul'dan misafirliğe gelen akrabası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kan donduran olay sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

YAŞLI KADIN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İddiaya göre, İstanbul'dan ailevi işleri için yakını Emine G.'nin (83) yanına gelen B.K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN TAHKİKAT SÜRÜYOR

B.K. gözlatına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak definedilmek üzere Darende ilçesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Malatya
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