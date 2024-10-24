Saldırganlardan birinin kimliği belirlenirken, bu kişinin PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu ortaya çıktı. Alçiçek'in terör örgütü adına hareket ettiği tespit edildi. Terörist Mine Sevjin Alçiçek'in kim olduğu merak ediliyor. Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mine Sevjin Alçiçek kimdir? Terörist Mine Sevjin Alçiçek öldürüldü mü? (TUSAŞ)

MİNE SEVJİN ALÇİÇEK KİMDİR?

TUSAŞ'ta meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 22 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Saldırganlardan birinin kimliği belirlenirken, bu kişinin PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu ortaya çıktı. Alçiçek'in terör örgütü adına hareket ettiği tespit edilerek, güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.