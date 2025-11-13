Haberler

Milyoner neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Milyoner neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların en çok kazandıran yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Perşembe ve pazar akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan programın 13 Kasım Perşembe günkü yayını ise merak konusu oldu. "Milyoner bu akşam yayınlanacak mı?" sorusu gündeme gelirken, 13 Kasım tarihindeki bölümle ilgili detaylar araştırılıyor.

ATV'de ekranlara gelen ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayın akışı izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, söz konusu tarihte yeni bölüm olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. "Milyoner bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtı da merak ediliyor.

MİLYONER BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster, 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı ekranlarda özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın rutin yayın akışı yerine özel bir içerikle yer alacak olması nedeniyle yarışmanın yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor.

Yeni bölüm önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Milyoner neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, ilk kez 2 Ağustos 2011 tarihinde izleyiciyle buluştu. Yarışma, başlangıç döneminde Kenan Işık'ın sunumu ile büyük ilgi gördü. Yıllar içinde geniş bir izleyici kitlesi edinen program, bugün atv ekranlarında Oktay Kaynarca tarafından sunulmaya devam ediyor.

MİLYONER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta Perşembe - Pazar günü izleyicilerin karşısına çıkıyor. Program, atv'de 20.00 itibarıyla yayınlanıyor.

Milyoner neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster 2011 yılında Kenan Işık'ın sunumuyla ekranlara gelmeye başladı. 2014'te Işık'ın geçirdiği sağlık sorununun ardından sunuculuk görevini bir süre Selçuk Yöntem devraldı. 2017-2019 yılları arasında yarışmayı Murat Yıldırım sundu. 2019'dan 2024'e kadar ise sunuculuk koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu yer aldı. Yarışmanın günümüzdeki sunucusu ise Oktay Kaynarcadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.