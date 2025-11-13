Milyoner neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'de ekranlara gelen ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı yayın akışı izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, söz konusu tarihte yeni bölüm olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. "Milyoner bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtı da merak ediliyor.

MİLYONER BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kim Milyoner Olmak İster, 13 Kasım 2025 Perşembe akşamı ekranlarda özel bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın rutin yayın akışı yerine özel bir içerikle yer alacak olması nedeniyle yarışmanın yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor.

Yeni bölüm önümüzdeki hafta yayınlanacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, ilk kez 2 Ağustos 2011 tarihinde izleyiciyle buluştu. Yarışma, başlangıç döneminde Kenan Işık'ın sunumu ile büyük ilgi gördü. Yıllar içinde geniş bir izleyici kitlesi edinen program, bugün atv ekranlarında Oktay Kaynarca tarafından sunulmaya devam ediyor.

MİLYONER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta Perşembe - Pazar günü izleyicilerin karşısına çıkıyor. Program, atv'de 20.00 itibarıyla yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster 2011 yılında Kenan Işık'ın sunumuyla ekranlara gelmeye başladı. 2014'te Işık'ın geçirdiği sağlık sorununun ardından sunuculuk görevini bir süre Selçuk Yöntem devraldı. 2017-2019 yılları arasında yarışmayı Murat Yıldırım sundu. 2019'dan 2024'e kadar ise sunuculuk koltuğunda Kenan İmirzalıoğlu yer aldı. Yarışmanın günümüzdeki sunucusu ise Oktay Kaynarcadır.