Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına, yarışmacı Zeynep Hindistan'ın heyecanı damga vurdu. Genç yarışmacı, daha ilk soruda seyirci jokerine başvurunca stüdyoda şaşkınlık yaşandı.

İLK SORUDAN JOKER KULLANDI

Yarışmacıya açılış sorusu olarak " Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?" yöneltildi. Basit gibi görünen soru karşısında heyecanına yenik düşen Hindistan, şıklar arasında kararsız kaldı ve joker hakkını kullanma kararı aldı.

SEYİRCİ YARIŞMACIYI İPTEN ALDI

Seyircilerin yüzde 96'sı doğru cevap olarak "D- Numaralı gözlük" seçeneğini işaret etti. Seyircinin yönlendirmesine güvenen yarışmacı da aynı cevabı verdi. Doğru yanıtın açıklanmasıyla birlikte hem Hindistan hem de stüdyo izleyicileri büyük sevinç yaşadı.

İlk sorudaki kritik anı geride bırakan yarışmacı, performansını toparladı ve ikinci baraj olan 50 bin TL seviyesine kadar yükselmeyi başardı.