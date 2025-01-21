Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi

Milli yasta hastaneler açık mı?

Milli yasta hastaneler açık mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği facia nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Peki, Milli yasta hastaneler açık mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan Bolu'daki yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yasta hastaneler açık mı?

NEDEN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan Bolu'daki yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yaralanan vatandaşlarımızdan 17'si taburcu edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailesine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki arkadaşlarımızdan düzenli bilgi aldık. Gerek yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespit edilmesi için idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır.

İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

MİLLİ YASTA HASTANELER AÇIK MI?

Milli yasta okullar tatil edilmez ve diğer kurumlar da çalışmaya devam eder. Resmi tatil olmadığı için tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam eder.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
img

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
img

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.