Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine gündüz saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Tesislerde patlamanın ardından çatışma çıkarken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var." ifadelerini kullandı. Milli Yas ilan edilecek mi (TUSAŞ)?

MİLLİ YAS İLAN EDİLECEK Mİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı terör saldırısında şehit ve yaralıların bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilişkin açıklama yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, "Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

PERSONEL SIĞINAKLARA GÖNDERİLDİ

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

"HAİN SALDIRI, TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILARINI HEDEF ALDI"

Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir.

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."

Milli Yas konusu ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapılamadı.