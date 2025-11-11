Milli yas ilan edildi mi? Milli yas ilan edilecek mi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'da düşen ve içerisinde 20 askeri personelin bulunduğu bildirilen C130 tipi uçağın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bölgedeki ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığını ifade etti. Kazanın ardından kamuoyunda "Milli yas ilan edildi mi?" sorusu gündeme gelirken, şu ana kadar resmi makamlar tarafından milli yas ilanına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak olayın boyutuna göre, devletin önümüzdeki saatlerde bu konuda bir karar açıklaması bekleniyor.

UÇAKTA 20 ASKERİ PERSONEL BULUNUYORDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yapmak üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da kaza yapmıştır. Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uçakta görevli personel ve mürettebat olmak üzere toplam 20 askerimiz bulunmaktaydı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZA SAAT 17.00'DE ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düşen C130 tipi uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını belirtti. Yerlikaya, "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile sürekli temas halindeyiz. Kendisi, uçağımızın enkazına ulaşıldığını ve arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

MSB: DÜŞÜŞ NEDENİ DETAYLI İNCELEMEYLE ORTAYA ÇIKACAK

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırım ekibinin olay bölgesine gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, "Gürcistan arama kurtarma ekipleri, saat 17.00 itibarıyla enkaza ulaşmıştır. Enkaz, inceleme yapılması amacıyla güvenlik altına alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye hareket halindedir. Uçağın düşme nedeni, enkazda yapılacak detaylı teknik incelemenin ardından kesinlik kazanacaktır." denildi.

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI KAZA BÖLGESİNDE

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, kazanın yaşandığı Kakheti bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Geladze'ye, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve ilgili bakanlık birimleri eşlik etti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin sahada görevde olduğu ve Türk yetkililerle işbirliği içinde çalışmalara devam edildiği belirtildi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Yaşanan elim olayın ardından kamuoyunda milli yas ilan edilip edilmediği merak konusu oldu. Ancak resmi makamlardan şu ana kadar milli yas ilanına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek olası kararın ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.