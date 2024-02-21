Milli Muharip Uçak Kaan ne zaman uçacak? MMU Kaan ilk uçuş ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yapması planlanıyor. Milli Muharip Uçak Kaan ne zaman uçacak? MMU Kaan ilk uçuş ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN NE ZAMAN UÇACAK?

Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Mürted Havalimanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü.

MMU KAAN İLK UÇUŞ NE ZAMAN?

Türkiye'nin önemli teknoloji projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TESTLERİ YAPILDIKTAN SONRA UÇTU

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK "KAAN" NEDİR?

Tusaş Kaan, proje adıyla Milli Muharip Uçak (MMU), (İngilizce: Turkish Fighter X veya kısaca TF-X), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir. MMU'nun ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması ve daha sonrasında ise yabancı ülkelere ihraç edilmesi beklenmektedir.

Başlangıçta MMU'nun tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik başlamıştır. Fakat Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci üretici konumunda olan Türkiye'nin, F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış ve MMU, Türkiye'nin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. MMU (TF-X)'in prototipinin (ilkörnek) 18 Mart 2023'te piyasaya sürüleceği ve ilk uçuşunu 2023 yılının sonunda yapacağı resmi olarak açıklandı. Prototipin taksi yapma ve yerde çalışma testleri, 17 Mart 2023'teki tanıtımda resmen başladı.

Resmi olarak 1 Mayıs 2023 tarihinde Kaan adını almıştır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK "KAAN" ÖZELLİKLERİ NE?

Teknik özellikler