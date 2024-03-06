Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımlarıyla

Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi'ne kazandırılan Sille İlkokulu'nun resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Türkiye Yüzyılı Vizyonu"doğrultusunda çocuklar ve gençlere katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarına Konya'nın tarihi Sille Mahallesi'ne kazandırdığı ilkokul ile bir yenisini daha ekledi. Sille Mahallesi'nde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa edilen Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahalleye değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş oldu. Birçok eğitim donatısını bünyesinde barındıran okulda140 öğrenci eğitim görecek.

Açılış programı Selçuklu Belediyesi Sille İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin folklor gösterisi ile başladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, "5 yılda birçok eğitim yatırımını hayata geçirdik"

Selçuklu Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" ile okuyan, çalışan ve her açıdan donanımlı gençlerin ülkemize kazandırılması amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı , "İşte bu vizyonla, çocuklarımız en iyi şartlarda eğitim görebilsin diye bir yandan ihtiyaç olan bölgelerimize yeni, modern ve tam donanımlı okullar kazandırıyor, diğer yandan da mevcut okullarımızın fiziki ortamlarının iyileştirilmesinden tutun bu okullarımızın ihtiyaç duyduğu bütün ekipman ve materyallerin karşılanmasına kadar tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz Sille İlkokulumuzla birlikte, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Erkan Kurşun İlkokulu, Sızma Alparslan İlkokulu, Dağdere İlkokulu ve Tatköy Anaokulumuz olmak üzere son 5 yılda 6 mahallemize toplam 92 derslikli 6 okul kazandırdık. Yine Selçuk Üniversitemizin bulunduğu Bosna Hersek Mahallemizde üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere her yaştan bireyimizin yararlanabildiği, içerisinde birçok imkânın bulunduğu ve pek çok faaliyetin gerçekleştirilebildiği büyük ve modern bir kompleks olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizi inşa ettik. Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizle birlikte Selçuklumuza son 5 yılda 29 kütüphane kazandırarak toplam kütüphane sayımızı 108'e, üye sayımızı 202.936'ya, kitap sayımızı ise 731.221'e yükselttik. Böylece Türkiye'nin en çok kütüphane, kitap ve üye sayısına sahip ilçe unvanımızı da sürdürmüş olduk.Bosna Hersek Mahallemizde öğrencilerimize yönelik bir başka hizmetimiz ise 1.000 yatak kapasiteli 15

Temmuz Yurt Yerleşkesi oldu. Okullarımızda başarılı sporcuların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 4 okulumuza kapalı spor salonu inşa ettik. 2 okulumuza kazandıracağımız kapalı spor salonu ve suni çim saha çalışmalarımızı ise sürdürüyoruz. Yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz bir diğer projemiz ise Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemiz. Yazır Mahallemizdeki okulumuz tamamlandığında inşallah Türkiye'nin en kapsamlı ve en modern güzel sanatlar liselerinden biri olacak." diye konuştu.

"Fiziki yatırımların yanında öğrencilere maddi olarak da destek sağlıyoruz"

Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamları ile çocukların önce kendilerini keşfetmelerini sağlamak sonra da yeteneklerini geliştirmek için faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Okul dışı öğrenme ortamlarımızdan bugüne kadar toplam 94.649 öğrencimiz faydalandı. Selçuklu'da eğitim alanındaki fiziki yatırımların yanında öğrencilere maddi olarak da destek sağlıyoruz. Bu anlamda bu zamana kadar, depremzede lise ve üniversite öğrencilerimizle birlikte Selçuklumuzdaki Üniversitelerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz ve Selçuklumuzda ikamet edip şehir dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz olmak üzere toplam 58.238 öğrencimize 122 milyon 754 bin 570 TL eğitim desteğinde bulunduk. Yine Selçuklumuzda ikamet eden ve üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimiz için de yeni bir eğitim desteği çalışması başlattık. Bu desteklerimizi inşallah her yıl artırarak devam ettireceğiz." İfadelerini kullandı.

"Okulumuzu Sille Mahallemizde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa ettik"

Binlerce yıllık tarihi olan Sille Mahallesi'ne uzun bir süredir restorasyon, kaya ıslahı, sokak sağlıklaştırma ve tarihi dokuya uygun olarak yeni yapıların inşa edilmesi gibi geniş kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı,"Sille İlkokulu'nun da bu çalışmalardan bir tanesi. Bu okulumuzu yine Sille Mahallemizde bulunan tarihi han yapısına uygun olarak inşa ettik. Bunun için tarihi hanın günümüze ulaşmış fotoğraflarından yararlandık ve bu fotoğraflarla rekonstrüksiyonu yaparak ahşap taşıyıcı sistemle okul binamızı inşa ettik.2.337 metrekare alan üzerine kurulu olan okulumuzun belediyemize toplam maliyeti güncel rakamlarla 64.705.894 TL. Zemin ve birinci kat olmak üzere iki kattan oluşan okulumuzda 4 adet derslik, anasınıfı, fen ve matematik atölyesi, robotik kodlama ve ingilizce atölyesi, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, kütüphane, çok amaçlı salon, spor salonu, kapalı tören alanı, öğretmenler odası, idari birimler, rehberlik ve destek eğitim birimleri, arşiv, sığınak, teknik hacim ve depolar ile ihtiyaç alanları yer alıyor. 140 öğrencinin eğitim göreceği okulumuzdan inşallah bilgili, donanımlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nice başarılı nesiller yetişecek. Buna sonuna kadar inanıyorum. Bu vesileyle Sille İlkokulumuzun Sillemize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Okulumuzun Konyamıza kazandırılmasında emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve kıymetli çalışma arkadaşlarına, yapım çalışmalarında emeği geçen ekip arkadaşlarıma buradan şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman söylediğimiz gibi yine söylüyoruz; biz "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" ile temel belediyecilik hizmetlerimizin yanında eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında bütün paydaşlarımızla

birlikte çocuklarımız için, gençlerimiz için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz, bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Bu duygularla sözlerimi sonlandırırken ben tekrar Sille İlkokulumuzun Konyamıza hayırlı olmasını diliyor, açılış programımızı teşriflerinizden ötürü başta Sayın Bakanım olmak üzere kıymetli protokolümüze ve değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin," Keşke bütün belediye başkanlarımız böyle olsa"

Sille'nin binlerce yıldır Türk İslam devlet geleneğinde demokrasinin, hoşgörünün, millet sisteminin bir arada barış ve huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin," Ben bunun aslında bütün dünyaya bize demokrasi satmaya çalışan birçok ülkeye örnek olacak bir geçmiş olduğuna inanıyorum. Selçuklu Belediye Başkanımızı ve Büyükşehir Belediye başkanımıza da bu kültüre sahip çıktıkları için bu birikimin, bu kültürün gelecek kuşaklara aksettirilmesi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Bu ayrıca taktire şayan bir çaba.

Allah razı olsun sizlerden, teşekkürler her iki başkana da. Biz aslında buraya okul açılışında çocuklarımızın yüzündeki heyecanı görmeye geldik. Ama Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet bey konuşurken çocuklardan daha heyecanlıydı. Ben eğitim yatırımı yaparken bu kadar heyecanlı belediye başkanları görmek istiyorum arkadaşlar. Yağmur gelmeseydi herhalde epeyce sayacaktı elindeki notları. Keşke bütün belediye başkanlarımız böyle olsa. Tam anlamıyla Konya'daki yerel yönetimler Milli Eğitim Bakanlığı ile paydaş, hatta bizimle yarışacak düzeyde yatırımlar yapıyorlar. Allah razı olsun ama onlara bir tavsiyem var. Bize illerde problem çıkartan, okul yaptırmamak yapılan okulların yaşamaması için, yapılan okulların istediğimiz şekilde eğitim vermemesi için elinden geleni yapan belediye başkanlarına da yerel yönetimler dersi vermeniz lazım. Çünkü elimizde çok kötü örnekler var. İşte 15- 20 dönümlük arazi üzerinde 200 metrekare hissesi olan bir belediyenin bakanlığımız aleyhine mülkiyet davası açıp okulumuzla ilgili yıkım sürecine doğru yürüttüğüne dair örneklerin yaşandığı bir yerel yönetim sürecinde bu şekilde belediyecilik hizmetlerinin var olmasından dolayı mutluyum. Teşekkür ediyorum bu açıdan. Bu okulun fiziki yapısı, dış görünümü açısından da gerçekten ben bugüne kadar görmedim. En azından bizim kamu devlet yatırımı programı içerisindeki okullarda ahşap yapı üzerine okul bizim yatırım portföyümüzde yok. Gayet güzel olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selçuklu Belediyemize bunun hem mimari oluşumu açısından hem de inşaat süreci açısından gösterdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki çocuklarımıza buranın sahip olduğu demokratik kültürün bize ait olan değerlerin bizim referans değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında alacakları eğitim, bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracaklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar Sille'ye, Selçukluya, Konya'ya, ülkemize ve eğitim sistemimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu

Konuşmaların ardından Sille İlkokulu'nun resmi açılışı dua ve kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra okulu gezdi.