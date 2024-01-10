31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Peki, Milletvekili belediye başkan adayı olabilir mi?

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri için geri sayım başlamış durumda. Bu seçimde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Belediye seçimleri, her 5 senede bir düzenlenir ve son olarak 2019 yılında gerçekleşmişti. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu ve bu kapsamda, yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

MİLLETVEKİLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLABİLİR Mİ?

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi'ne göre bir kişi milletvekil iken belediye başkanı adayı olabiliyor.

Bunun için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekmiyor. Ancak belediye başkan adayı olan birisi seçildiği takdirde 15 gün içerisinde milletvekiliğinden istifa etmek zorunda kalıyor. Maddenin tamamı şu şekilde:

"Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar, mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık, bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerden birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanamayanlar, seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar"