MİGREN NEDEN OLUR? Migren belirtileri neler, nasıl geçer?

Migren, tam olarak neden olduğu bilinmeyen bir baş ağrısı türüdür ve birden fazla faktörün etkileşimiyle ortaya çıkabilir. Migrenin nedenleri arasında genetik yatkınlık, sinir sistemi ve beyin kimyasındaki değişiklikler, çevresel faktörler, hormonal değişiklikler, stres, uyku düzensizlikleri, beslenme alışkanlıkları ve bazı tetikleyici faktörler bulunabilir. MİGREN NEDEN OLUR? Migren belirtileri neler, nasıl geçer? İşte merak edilenler...

MİGREN NEDEN OLUR?

Migren atağına yol açabilecek potansiyel tetikleyici faktörler arasında şunlar yer alabilir:

Bazı gıdalar ve içecekler, özellikle alkol, kafein, peynir, çikolata, tatlandırıcılar ve işlenmiş gıdalar, migren atağına yol açabilir.

Parlak ışıklar, yüksek sesler, değişen hava koşulları ve yoğun koku gibi çevresel uyarıcılar migreni tetikleyebilir.

Kadınlarda adet döngüsü, hamilelik, menopoz veya hormonal doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı migren atağını tetikleyebilir.

Stres , duygusal gerginlik, depresyon ve anksiyete migren atağını tetikleyebilir.

, duygusal gerginlik, depresyon ve anksiyete migren atağını tetikleyebilir. Uyku eksikliği veya fazla uyku, migren atağını tetikleyebilir.

Fiziksel aktivite, aşırı yorgunluk, uzun süreli oturmak veya kötü duruş migren atağına neden olabilir.

Doğum kontrol hapları veya hormon replasman terapisi gibi hormon bazlı ilaçlar migren atağını tetikleyebilir.

MİGREN NASIL GEÇER?

Migrenin geçmesi için birkaç farklı tedavi yöntemi mevcuttur ve bu yöntemler migren atağının şiddeti ve sıklığına bağlı olarak değişebilir.

Migren ataklarını tedavi etmek ve semptomları hafifletmek için aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılabilir: