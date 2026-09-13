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Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok

Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok Haber Videosunu İzle
Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok
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Midyeci Ahmet olarak Ahmet Çiçek, kendisi için sosyal medyada başlattığı eş arayışının ardından bu kez babasının da evlenmesini istediğini duyurdu. Babasına kefil olan Çiçek, “Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok. Babam harika bir insan” sözleriyle dikkat çekti.

  • Midyeci Ahmet olarak bilinen Ahmet Çiçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bekar olan babası için eş aradığını duyurdu.
  • Ahmet Çiçek, babasının kumar, alkol, sigara ve gece hayatı gibi alışkanlıklarının bulunmadığını belirtti.
  • Çiçek, babasıyla ilgilenenlerin kendisine ulaşabilmesi için babasının sosyal medya hesabını da paylaştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla kendisine eş arayan ve daha sonra aradığı kişiyi bulduğunu açıklayan Midyeci Ahmet, bu kez babası için kolları sıvadı. Ahmet Çiçek, bekar olan babasının da evlenmesini istediğini belirterek takipçilerine seslendi. Babasını överken özelliklerini tek tek sıralayan Çiçek, “Kumarı yok, içkisi yok, sigarası yok, gece hayatı yok. Babam harika bir insandır” dedi.

“BABAMI EVLENDİRMEK İSTİYORUM"

Midyeci Ahmet, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bu kez babası için eş aradığını duyurdu. Babasının bekar olduğunu söyleyen Çiçek, oğul olarak kendisini babasını evlendirmek istediğini ifade etti ve ilgilenenlere çağrıda bulundu.

KEFİL OLDU 

Babasının yaşam tarzından da bahseden Ahmet Çiçek, onun kumar, alkol, sigara ve gece hayatı gibi alışkanlıklarının bulunmadığını söyledi. Babasının kendisine özen gösteren, efendi ve düzgün bir insan olduğunu belirten Çiçek, “Ben sonuna kadar kefilim ve yanındayım” diyerek babasına adeta referans oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINI DA PAYLAŞTI 

Çiçek, eş adayı arayışını duyurmakla kalmadı; babasıyla ilgilenenlerin kendisine ulaşabilmesi için babasının sosyal medya hesabını da paylaşımına ekledi. Böylece daha önce kendi evlilik arayışında kullandığı yöntemi bu kez babası için uygulamış oldu.

ÖNCE KENDİNE EŞ ARAMIŞTI 

Midyeci Ahmet, bir süre önce sosyal medya üzerinden kendisine eş aradığını açıklamış, taliplerinin kendisine ulaşmasını istemişti. Daha sonra aradığı eş adayını bulduğunu duyuran Ahmet Çiçek, geçtiğimiz günlerde babasıyla birlikte kız istemeye gideceğini de açıklamıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Bana da bulsana Gardaş... Yarın için , neyse Barası hallederik ;)

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