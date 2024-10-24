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Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)

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Bir mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük bir skandala yol açtı. Olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiği merak ediliyor. Bu çirkin davranışın video kaydı da ortaya çıktı. Peki, Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana gelen olay, kamuya açık alanlarda yaşanan cinsel ilişki skandallarına bir yenisini ekledi. İki gencin mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)

OLAY NE ZAMAN OLDU?

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kendini bilmez iki gencin, güpegündüz ilişkiye girdiği görülüyor. Kısa sürede hızla yayılan görüntü büyük tepki çekti.

Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)

OLAY NEREDE OLDU?

Güpegündüz meydana gelen bu durum, sosyal medya ve haber platformlarında hızla yayılarak geniş bir yankı uyandırdı. Görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini topladı ve toplumda ahlaki değerler üzerine tartışmalara neden oldu.

Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO)
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