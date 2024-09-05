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Mevlid kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Kandil günleri

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Müslümanların en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. 2024 kandiller ve günleri! Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı bir gecedir. Bu özel günün tarihi her yıl Hicri takvime göre belirlenir. Peki, Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili hangi gün, hangi gece, ne zamana geliyor merak ediliyor. Mevlid Kandili ayın kaçında, 14 Eylül Cumartesi günü mü? İşte 2024 kandil günleri!

Mevlid kandili ne zaman, hangi gün? Müslümanların en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili'nin tarihi merak konusu oldu. Kandiller 2024 günleri araştırılıyor. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum gününün kutlandığı bir gecedir. Bu özel günün tarihi her yıl Hicri takvime göre belirlenir. Peki, Mevlid kandili ne zaman? Mevlid kandili hangi gün, hangi gece, ne zamana geliyor merak ediliyor. Mevlid Kandili ayın kaçında, 14 Eylül Cumartesi günü mü? İşte 2024 kandil günleri haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Bu yıl Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan bu gece, ibadetler ve dualarla geçirilecek, Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve bağlılık bir kez daha dile getirilecek. Mevlid Kandili'nde, camilerde düzenlenen özel programlarla Peygamber Efendimiz anılacak, mevlitler okunacak ve bu manevi atmosferde Müslümanlar, Allah'tan af ve mağfiret dileyecek.

İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunun kutlandığı özel günlerden biri olan Mevlid Kandili, bu yıl ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Bu mübarek gecede, Hazreti Muhammed'in doğumu ve hayatı anılır, dualar edilir, mevlitler okunur.

2024 KANDİL GÜNLERİ

Regaip Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Mevlit Kandili : 14 Eylül 2024 Cumartesi

MEVLİD KANDİLİ BU HAFTA MI?

Mevlid Kandili önümüzdeki hafta 14 Eylül 2024 Cumartesi günüdür.

Mevlid, sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelir ve İslam kültüründe Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade eder. Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatimi devletleri döneminde Hazreti Muhammed'in doğum günü, resmi törenlerle kutlanmıştır. Aynı zamanda, Türk ve Arap edebiyatında peygamber sevgisinin işlendiği birçok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler arasında en çok ilgi görenlerden biri ise Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat (Kurtuluş Vesilesi)" adlı mesnevisidir. Bu eser, mevlit merasimlerinde besteli ya da irticalen okunarak İslam toplumlarının kalbinde yer etmiştir.

Mevlid Kandili vesilesiyle Müslüman alemi, Peygamber Efendimizin doğumunun getirdiği manevi huzuru ve bereketi hissetmek için bir araya gelecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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