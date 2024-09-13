Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir?

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Mevlid Kandili, Allah'ın rahmetinin bolca indiği, ibadetlerin kabul olduğu ve duaların karşılık bulduğu mübarek bir zaman dilimi olarak kabul edilir. İslam dünyasında, Mevlid Kandili peygamber sevgisinin ve saygısının kültürel hayata yansımasının bir sembolü olarak asırlardır kutlanmaktadır. Bu gece, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve peygamberimizin ahlakını hayatlarına yansıtma fırsatıdır. 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? Detaylar haberimizdedir...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELER?

Hatm-i Enbiya İçin Yapılacak İbadetler ve Dualar

İlk olarak:

1 Fatiha Suresi

3 İhlas Suresi okunur.

Sonra, şu dua okunur:

"Eûzu billahi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn."

Şu ayet-i celile okunur:

"Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezîne âmenû, sabirû, sabirûn ve rabitû, ve tekullâhe lealleküm tuflihûn. Sadekallâhul-azîm."

Hatme devam edilir:

"Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne ale'n-nebiy. Ya eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhul-azîm."

Dua ve zikirler sırasıyla yapılır:

100 kere: Salevat-ı şerife

500 kere: "Rabbena zalemna enfusena ve in lem taghfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin."

100 kere: Salevat-ı şerife

100 kere: Salevat-ı şerife

500 kere: "Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin."

100 kere: Salevat-ı şerife

100 kere: Salevat-ı şerife

500 kere: "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin."

100 kere: Salevat-ı şerife

100 kere: Salevat-ı şerife

500 kere: "La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azîm."

100 kere: Salevat-ı şerife

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL DUA EDİLİR?

Eüzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim...

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle )

Ey talihsizlerin sığınağı, ey âcizlerin güç kaynağı, ey dertlilerin tabibi, ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! Ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Mevlid Kandili gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Ya İlahel Alemin ilk yarattığın nur Efendimiz'in nuruydu. Sen O'nu var etmeden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. O güzeller üzeli varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı. Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden ve sayısız nice nimetlerinden ötürü sana sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Ya Rabbi! Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh'ım! Mahlûkatın adedince, zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve O'nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi'de el açıp yakarıyoruz.

Allahım! Duamızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor, Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını bir kez daha salavâtlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi! Amin ve selamün alel murselin vel hamdü lillahi Rabbil-alemin.

MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

1-Oruç tutmak

2- Kaza namazı ve nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı Kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

7- Allah'ı çokça zikretmek

8- Sadaka vermek