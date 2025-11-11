Haberler

Metin Keçeci kimdir? Metin Keçeci kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Metin Keçeci, sahnelerin tozunu solumuş, ekranların ise unutulmaz yüzlerinden biri. Hakkari'den İstanbul'a uzanan yolu, tiyatrodan sinemaya uzanan kariyeri ve oynadığı rollerle her daim merak konusu oldu. Peki, Metin Keçeci kimdir? Metin Keçeci kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Metin Keçeci, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle dikkat çeken bir isim. Peki, Hakkari'den İstanbul'a uzanan yolculuğunda hangi sürprizlerle karşılaştı ve ekranlarda hangi rolleriyle izleyiciyi etkiledi? Hayatı ve kariyerine dair bilinmeyen detaylar merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

METİN KEÇECİ KİMDİR?

Metin Keçeci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan bir isimdir. Sanatla tanışması 10 yaşına kadar uzanan Keçeci, tiyatroya olan ilgisi ve yeteneği sayesinde genç yaşta sahneye adım atmıştır. 1993-1994 yıllarında Hakkari'de İlim Sağlık Kültür Araştırma Vakfı bünyesinde bir tiyatro grubu kurarak çeşitli oyunlarda rol aldı.

Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Metin Keçeci, zamanla televizyon ve sinema projelerinde de önemli roller üstlendi ve adını geniş kitlelere duyurdu. İstanbul'a taşınmasının ardından yerel bir kanalda sunduğu show programıyla televizyon dünyasına adım atan Keçeci, TRT 1'de yayımlanan Fırtınalı Hayatlar ve TGRT için çekilen Bodrum Hakimi gibi projelerde rol aldı.

METİN KEÇECİ KAÇ YAŞINDA?

Metin Keçeci, 31 Aralık 1975 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Sanat hayatına çocuk yaşta başlayan Keçeci, yaklaşık 40 yılı aşkın süredir tiyatro, sinema ve televizyon alanında çalışmalarını sürdürüyor.

METİN KEÇECİ NERELİ?

Metin Keçeci, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Hakkari ilinde dünyaya gelmiştir. Hakkari'de büyüyen ve tiyatroya bu şehirde başlayan Keçeci, sanat yolculuğunu daha geniş kitlelere taşımak için 2002 yılında İstanbul'a taşınmıştır.

METİN KEÇECİ'NİN KARİYERİ

Metin Keçeci, tiyatro ile başladığı sanat hayatında pek çok farklı projede yer aldı. İstanbul'a taşınmasının ardından televizyon dünyasına adım atan Keçeci, yerel bir kanalda show programı sunarak ekran deneyimi kazandı. 2004 yılında TRT 1 kanalında yayımlanan Fırtınalı Hayatlar dizisinde ve TGRT için çekilen Bodrum Hakimi TV filminde rol aldı. 2005 yılında BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı ve aynı yıl Organize İşler ile Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde izleyici karşısına çıktı. 2007'de Hokkabaz filminde rol alırken aynı yıl Bir Demet Tiyatro dizisinde sahne aldı ve halen BKM Mutfak'ta oyunculuk çalışmalarına devam etmektedir.

Metin Keçeci, sinema ve televizyon projelerinde de oldukça üretken bir isim olarak tanınıyor. Rol aldığı filmler arasında A.R.O.G., Çok Filim Hareketler Bunlar, Vezir Parmağı, Sokağın Çocukları ve O İş Bende gibi yapımlar bulunuyor. Dizilerde ise Çok Güzel Hareketler Bunlar, Ver Elini Aşk, Hayatımın Aşkı ve Düşman Kardeşler gibi projelerde performans sergiledi. Ayrıca kısa film ve TV filmlerinde de rol alarak kariyerini çeşitlendirdi.

Metin Keçeci, tiyatrodan sinema ve televizyona uzanan geniş bir kariyer yelpazesine sahip, deneyimli ve çok yönlü bir oyuncu olarak Türk sahne ve ekran dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

