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Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu?

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Metin Feyzioğlu'nun kim olduğu ve yeni Prag Büyükelçisi'nin kim olduğu merak konusu oldu. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak tanınmaktadır. Prag Büyükelçiliği'ne ise henüz bir atama yapılmış olup, yeni büyükelçi kim olacak merakla beklenmektedir.

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Peki, Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu?

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu (d. 7 Temmuz 1969; İstanbul), Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve eski Türkiye Barolar Birliği başkanıdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur. 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur. CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etmiştir. 30 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmıştır.

PRAG BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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