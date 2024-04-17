Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında, nereli? Metin Akpınar'ın eşi kimdir?
Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Metin Akpınar'ın kim olduğu merak ediliyor. Metin Akpınar'ın hangi dizilerde ve filmlerde oynadığı araştırılıyor. Metin Akpınar kimdir? Metin Akpınar kaç yaşında, nereli?
METİN AKPINAR KİMDİR?
Metin Akpınar, 2 Kasım 1942, Aksaray/İstanbul doğumludur. Tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. 1962'de Türk Talebe Birliği'nde amatör olarak tiyatroya başladı. İki yıl sonra ilk kez profesyonel bir oyunda yer aldı ve bu tarihten sonra önemli tiyatro yapımlarında rol aldı. İlk olarak 1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" profesyonel oyununa imza atan Akpınar, 1967 yılında ülkemizin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Kurulduğu andan itibaren kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü yaptı. Birçok filme de imza atan sanatçı, Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleriyle tanınmıştır.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Eve Giden Yol 1914 (Reşat Ağa) 2006
- Kısık Ateşte 15 Dakika (Resul) 2006
- Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Muhtar Salih) 2006
- Döngel Karhanesi (Bertan) 2005
- Çat Kapı (Hüsnü) 2005
- Eğreti Gelin (Tavid) 2004
- Lorkestra 2002
- Rus Gelin (Damat Adayı) 2002
- Güler Misin Ağlar Mısın 2000
- Abuzer Kadayıf (Abuzer Kadayıf/Ersin Balkan) 2000
- Baykuşların Saltanatı 2000
- Güle Güle (Galip) 1999
- Propaganda (Rahim) 1999
- Yerim Seni 1998
- Hastane (Hastabakıcı Hakkı Baharbahçe) 1993
- Biz Bize Benzeriz 1992
- Namus Düşmanı (Ali) 1986
- Patron Duymasın 1985
- Yanlış Numara (Erol) 1985
- Davetsiz Misafir (Rüstem/Halim) 1983
- Dönme Dolap 1983
- Baş Belası (Metin) 1982
- Şaka Yapma 1981
- Vah Başımıza Gelenler 1979
- Köşe Kapmaca (Halis) 1979
- Petrol Kralları (Metin) 1978
- Cafer'in Çilesi (Refik) 1978
- Sivri Akıllılar 1977
- Aslan Bacanak (Halim) 1977
- Hasip İle Nasip 1976
- Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Danyal) 1976
- Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Metin) 1976
- Güler Misin Ağlar Mısın (Metin) 1975
- Nereden Çıktı Bu Velet (Metin) 1975
- Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Metin) 1975
- Hasret 1974
- Mirasyediler (Metin) 1974
- Mavi Boncuk (Süleyman) 1974
- Köyden İndim Şehire (Hayret) 1974
- Salak Milyoner (Hayret) 1974
- Oh Olsun (Doktor Metin) 1973
- Canım Kardeşim 1973
- Yalancı Yarim (Mahmut) 1973
- Tatlı Dillim (Metin) 1972
METİN AKPINAR EŞİ KİMDİR?
Metin Akpınar'ın 62 yıllık eşi olan Göksel Özdoğdu hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. 1961 yılında hayat arkadaşı Göksel Özdoğdu ile evlenen Metin Akpınar, evliliğini göz önünde yaşamıyor.
Metin Akpınar ile Göksel Özdoğdu'nun komşu oldukları ve bu şekilde tanışıp evlendikleri biliniyor.
Bilindiği kadarıyla Akpınar ve Göksel Özdoğdu evlilikleri sırasında çocuk yapmama kararı almışlardı.