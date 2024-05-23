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Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı?

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Son dönemin popüler dizi oyuncularından Metin Akdülger'in 'Sandık Kokusu' dizisinden ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sette yaşanan bir kriz sonucu Akdülger'in diziden ayrıldığı söylentileri yayıldı.

Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı. Akdülger 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden ayrıldı. Peki, Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı?

METİN AKDÜLGER SANDIK KOKUSU'NDAN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette soğuk rüzgarlar esti. Karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği ileri sürüldü.

Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı?

METİN AKDÜLGER DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Metin Akdülger, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrılırken Instagram hesabından da bir veda paylaşımı yaptı. Diziden kareleri yayınlayan oyuncu, "Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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