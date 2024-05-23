Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı. Akdülger 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden ayrıldı. Peki, Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı mı? Sette kriz mi çıktı?

METİN AKDÜLGER SANDIK KOKUSU'NDAN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette soğuk rüzgarlar esti. Karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği ileri sürüldü.

METİN AKDÜLGER DİZİDEN NEDEN AYRILDI?