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Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger hayatı ve biyografisi! Metin Akdülger kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Metin Akdülger, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Metin Akdülger hakkında merak edilenler. Metin Akdülger hayatı ve biyografisi. Metin Akdülger kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Metin Akdülger merak konusu oldu. İşte Metin Akdülger hakkında merak edilen Metin Akdülger kimdir, Metin Akdülger hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Doğum: 10 Nisan 1988 (35 yaşında), Bursa, Türkiye

Metin Akdülger (d. 10 Nisan 1988, Bursa), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesindeki eğitimine devam ederken okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti. 2012'de Craft Tiyatro ekibine katıldı. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başladı. 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi, felç geçiren bir futbolcuyu konu alan Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.

2016'da, Duygu Asena'nın otobiyografik romanı Kadının Adı Yok'tan uyarlanan tiyatro oyunu Kahramanlar Hep Erkek'te yer aldı. Aynı yıl televizyon yapımlarındaki ilk başrolü olarak dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonunda Osmanlı Padişahı IV. Murat Han'ı canlandırdı. Dizinin bitmesinin ardından tiyatroya dönen Akdülger, 2017'de tek kişilik oyun Baldan Karanlık'ta oynadı. Oyundaki performansıyla 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl, Kırık Kalpler Bankası filminde yer aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde de gösterilen En Sevdiğim Kumaş filminde oynadı. 2018'de, polisiye türündeki Şahsiyet ve 2019'da, fantastik türündeki Atiye adlı internet dizilerinde yer aldı. Kariyeri boyunca çeşitli kısa filmlerde oynayan Akdülger, bazı kısa film yarışmalarında ise jürilik yaptı. 2019'un sonunda Burak Yeşildurak'la Journers adlı bir grup kurarak müzik yapmaya başladı.

Osman Demir
Osman Demir
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